Jul 4, 2025 9:44 PMClock
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قيادي في حماس لرويترز: الحركة سلمت الوسطاء ردها على المقترح الأميركي لوقف إطلاق النار

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