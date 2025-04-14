Apr 14, 2025 7:34 PMClock
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قيادي بحماس للجزيرة: المقترح يشترط تسليم الأسرى الأحياء والأموات بنهاية 45 يوما لتمديد الهدنة وإدخال مساعدات

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