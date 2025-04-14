Apr 14, 2025 10:23 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

قيادي بحماس لـ"رويترز": جاهزون لتسليم كل الرهائن دفعة واحدة مقابل وقف الحرب والانسحاب من غزة

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o