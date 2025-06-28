Jun 28, 2025 8:49 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

قيادة الجيش: ما بين الساعة 8.30 والساعة 16.00 ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في حقل القليعة – مرجعيون

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o