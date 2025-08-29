Aug 29, 2025 7:16 PMClock
قيادة الجيش: شملت عملية التسلُّم أنواعًا مختلفة من الأسلحة والقذائف والذخائر الحربية، وقد تسلمتها الوحدات العسكرية المختصة للكشف عليها وإجراء اللازم بشأنها

