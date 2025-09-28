Sep 28, 2025 8:54 AMClock
أبرز الأحداث
قيادة الجيش: ستقوم وحدة من الجيش بتواريخ 28 و30 /9 /2025 و 1 /10 /2025 بإجراء تمارين تدريبية نهارية وليلية في منطقة القاع

