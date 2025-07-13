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Jul 13, 2025 2:14 PM
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قيادة الجيش تنفي ما يتم تداوله على عدد من مواقع التواصل الاجتماعي حول دخول مسلحين إلى لبنان وانسحاب الجيش من مناطق حدودية في البقاع
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