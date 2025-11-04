10:53 AMClock
قيادة الجيش: بتاريخ 4 /11 /2025، ما بين الساعة 10.30 والساعة 12.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في حقل القليعة – مرجعيون

