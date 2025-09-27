12:17 PMClock
قيادة الجيش: بتاريخ 27 / 9 / 2025، ما بين الساعة 11.30 والساعة 12.30، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة دبل – بنت جبيل

