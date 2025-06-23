Jun 23, 2025 12:20 PMClock
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قيادة الجيش: بتاريخ 23 /6 /2025، ما بين الساعة 12.00 والساعة 17.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في حقل القليعة - مرجعيون

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