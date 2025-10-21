Oct 21, 2025 12:49 PMClock
قيادة الجيش: بتاريخ 21 /10 /2025، ما بين الساعة 13.00 والساعة 14.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في منطقة شتورة – زحلة

