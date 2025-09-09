Sep 9, 2025 4:37 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

قيادات حماس محمد درويش وموسى أبو مرزوق وحسام بدران كانوا باجتماع الدوحة فيما وسائل إعلام قطرية تنقل أن وفد حماس نجا من محاولة الاغتيال

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o