Jul 7, 2025 8:30 AMClock
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قوّة اسرائيلية توغلت بعيد منتصف الليل، من منطقة خلة وردة الحدودية، وصولا الى محيط بلدية عيتا الشعب وتمركزت في المنطقة

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