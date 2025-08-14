صدر عـن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة مـا يلـي: “بمناسبة عيد انتقال السيّدة العذراء، سيُقام بتواريخ 14 و15 و16-08-2025 ضمن نطاق سريّة جونيّة في وحدة الدّرك الإقليمي احتفالات ومهرجانات في عدد من البلدات، ممّا قد يؤدّي إلى زحمة سير على الطريق الممتدّة من طلعة “يسوع الملك” في ذوق مصبح، وصولًا إلى أعالي كسروان.



لذلك، سيتمّ اتّخاذ الإجراءات المُناسبة لتسهيل حركة السّير، كما سيتمّ منع مرور الشّاحنات على الطّريق المذكور اعتبارًا من السّاعة 16،00 من تاريخ اليوم.



يرجى من المواطنين أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام”.