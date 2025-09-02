Sep 2, 2025 1:48 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

قوة إسرائيلية مؤللة يرافقها «فان» تتوغل إلى سهل مارون الرأس في منطقة جلالي النور وبركة اليابسة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o