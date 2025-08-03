Aug 3, 2025 3:42 PMClock
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قوات سوريا الديمقراطية: مقتل 5 أعضاء في هجوم شنه تنظيم الدولة الإسلامية على نقطة تفتيش في ريف دير الزور في 31 تموز

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