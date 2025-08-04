Aug 4, 2025 12:50 PMClock
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قوات سوريا الديمقراطية: اشتبكنا مع قوات حكومية في 4 مواقع بدير حافر في حلب

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