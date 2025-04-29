Apr 29, 2025 1:21 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

قوات سوريا الديقراطية تعلن مقتل 5 من عناصرها وإصابة آخرين في هجومين لداعش على محافظة دير الزور شرقي سوريا

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o