Jul 14, 2025 3:27 PMClock
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قوات الجيش والأمن الداخلي السوري تنشر حواجز داخل بلدة الدور في ريف السويداء لمنع التجاوزات

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