Apr 16, 2025 3:15 PMClock
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قوات اسرائيلية جرفت الطريق الملاصق للجدار الاسمنتي في منطقة الحدب - خلة وردة في عيتا الشعب

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