May 8, 2025 12:17 PMClock
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قوات اسرائيلية تطلق النار على سيارة مدنية على طريق - عديسة - كفركلا ونجاة ركابها

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