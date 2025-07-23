Jul 23, 2025 2:03 PMClock
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قوات إسرائيلية تتوغل إلى داخل سرية عسكرية بالقرب من قرية الحلبي في ريف القنيطرة وتجري عمليات تفتيش فيها

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