Jul 27, 2025 5:18 PMClock
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قنبلة حارقة من درون اسرائيلية في وادي مريمين اطراف ياطر واندلاع حريق في الاحراج

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