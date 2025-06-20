Jun 20, 2025 11:23 AMClock
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قناة i24NEWS: بحسب التقديرات الأميركية، اغتيال خامنئي لن يوقف البرنامج النووي الإيراني

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