Jun 23, 2025 12:46 PMClock
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قناة 12 الاسرائيلية: الهجوم الجوي على طهران هو الاكبر منذ بدء الحرب حيث استهدف منشآت للحرس الثوري والتلفزيون الحكومي وأحد السجون

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