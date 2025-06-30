Jun 30, 2025 5:21 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

قناة سي بي إس الأميركية: ترامب سيوقع أمرا تنفيذيا اليوم يتعلق بتخفيف العقوبات على سوريا

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o