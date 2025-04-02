Apr 2, 2025 3:31 PMClock
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قناة «المسيرة» اليمنية: عدوان أميركي يستهدف خزان المياه في قرية الصنيف في محافظة الحديدة

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