Jul 2, 2025 10:09 AMClock
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قناة السويس: الملاحة بالقناة منتظمة ولم تتأثر بحادث غرق الحفار بالبحر الأحمر

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