May 4, 2025 9:24 PMClock
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قناة آي 24 الإسرائيلية: الجيش بدأ يعمل على وضع خطط هجومية في اليمن لتقديمها للقيادة على الفور

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