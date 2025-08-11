المركزية - شدد نائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله، الوزير السابق محمود قماطي على أن الحكومة اللبنانية "لن تستطيع أن تسحب سلاح المقاومة، فهذا أمر مستحيل دونه دماء في مواجهة العدو الخارجي"، مؤكداً ‏أن "المقاومة ليست معزولة أو محاصرة، بل هي جزء من جبهة وطنية عريضة‏".‏

ورأى قماطي، خلال لقاء وفد حزب الله مع الأمين العام للحزب الشيوعي، حنا غريب، اليوم، أن "الحكومة ‏باعت الوطن وأعطت الخارج شيكاً من دون رصيد، ولن تستطيع تحقيق ما تريد‏".‏

وحذر قماطي من أن "الشعب اللبناني كله سيتصدى للحكومة إن حاولت تنفيذ قرارها"، مشيراً إلى أن ‏‏"المقاومة ولدت من رحم الاحتلال، حيث لم تستطع الدولة حماية المواطنين وردع العدوان"، داعياً ‏الحكومة، "رغم سقوطها"، إلى «تصحيح المسار والابتعاد عن القرارات التي تضر لبنان‏".‏

من جهته، اعتبر الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني، حنا غريب، أن "قرارات الحكومة جاءت تحت ‏ضغط أميركي واضح، ووضعت مصلحة الاحتلال الإسرائيلي فوق مصلحة لبنان، مخالفة بذلك البيان ‏الوزاري‏".‏

وشدد غريب على أن "حصر السلاح لا يمكن أن يتحقق إلا إذا قامت الدولة بحماية أرضها وسيادتها ‏ومواطنيها"، محذراً من أن "هدف أميركا وإسرائيل هو السيطرة على لبنان، وهذا ما سنواجهه".‏