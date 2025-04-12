أصدرت جمعية "قل لا للعنف" بيانًا عبّرت فيه عن مشاعرها في الذكرى الخمسين لاندلاع الحرب الأهلية اللبنانية "التي مزّقت وطننا الحبيب لبنان، وأثقلت كاهل أجيالنا بآلام الفقد والانقسام. لقد كانت سنوات الحرب صفحة سوداء في تاريخ لبنان، لكنها في الوقت نفسه درسٌ عميقٌ عن ثمن النزاعات وضرورة التمسّك بالوحدة الوطنية كركيزة لبقاء هذا الوطن الذي يحتضننا جميعًا".

وتابع: "في هذه المناسبة الأليمة، نتوجه بأعمق مشاعر الحزن والأسى إلى أرواح الشهداء من كل الأطراف الذين فقدوا حياتهم في تلك الحرب، ونعرب عن تضامننا مع عائلاتهم وكل من عانى من ويلات تلك المرحلة".

من جهته، أعرب رئيس الجمعية الإعلامي طارق أبو زينب عن أن "استحضار هذه الذكرى يجب أن يكون دافعًا لنا جميعًا للعمل على تعزيز قيم التسامح والتفاهم والتعاون ، والعيش المشترك". وأضاف: "لقد علمتنا الحرب أن الانقسام، والتعصب، والعنف لا تؤدي إلا إلى الدمار، وأن بناء مستقبل مشرق يتطلب التضامن وتغليب مصلحة الوطن على كل اعتبار".

وتابع: "نحن اليوم أمام تحديات جديدة، لكننا نملك فرصة تاريخية للعمل على ترسيخ أسس الدولة العادلة والقادرة التي تحمي الجميع وتضمن حقوق كل مواطن. ولتحقيق ذلك، يجب أن نستمد من دروس الماضي قوةً لمواجهة الحاضر وأملًا لبناء المستقبل. فلنعمل معًا على بناء وطنٍ يليق بتضحيات أجدادنا وتطلعات أبنائنا، وطنٍ يكرّم كل من عاش وشارك في إعادة إعماره وبنائه".