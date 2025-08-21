المركزية - أعلنت النائبة حليمة قعقور في تصريح من مجلس النواب، أنها والنائب أسامة سعد قدّما اقتراح قانون لتعديل قانون الانتخابات النيابية الحالي.

وأوضحت أن "بعد متابعة أعمال اللجنة الفرعية المكلفة درس قانون الانتخابات، تبيّن غياب الإرادة السياسية لإحداث تغيير جذري أو صياغة قانون جديد، لا سيما قانون إصلاحي خارج القيد الطائفي"، وقالت: "لذلك رأينا أن من الأجدى العمل على تعديل القانون الحالي وسدّ الثغرات فيه".

ولفتت قعقور إلى أن أبرز ما يتضمنه الاقتراح هو "إدخال الكوتا النسائية من خلال كوتا للترشح وأخرى للمقاعد، إضافة إلى تعزيز صلاحيات واستقلالية هيئة الإشراف على الانتخابات، فضلاً عن تضمين القانون البطاقة الممغنطة، كجزء أساسي من الإصلاح الانتخابي، إلى جانب تعديلات أخرى".