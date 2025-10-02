المركزية - رأت النائب حليمة قعقور أن هناك استنسابية في موضوع صفة العجلة منذ دخولها البرلمان، مشيرة الى أنها تعترض عليها، لافتة في الوقت نفسه الى وجوب عدم تعطيل عمل اللجنة الفرعية لقانون الانتخاب.

وأعلنت في حديث للـ LBCI، أنها تقدمت باقتراح تعديل لقانون الانتخابات الحالي لناحية اقتراع المغتربين.

ولفتت قعقور الى أنه من المفترض أن تترشح الى الانتخابات النيابية المقبلة وأن هذا القرار سيصوت عليه "حزب لنا" والمجموعات التي ساعدتها.

وشددت على أن الشرط الاساسي لانضمامي لأي لائحة هو أن يكون لديها وضوح سياسي.

وقالت: "نريد قرارًا عسكريًا واحدًا في حال اتخاذ قرار الحرب والدولة مسؤولة عن حماية المجتمع ويجب أن تقوم بدورها من جديد والسيادة لها شروط وأهمها الوحدة الوطنية".

وأضافت: "المجلس النيابي لا يسائل الحكومة ولا يطلب تقارير من الوزارات عما يتم انجازه، وبالتالي لا تعزيز لعمل المؤسسات ولا للدمقراطية ولا للشفافية".

وفي ملف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، قالت قعقور: "نتقدم بأسئلة للحكومة بالنسبة للتزوير بميزانيات مصرف لبنان في عهد رياض سلامة ونضغط بكل ما أتيح لنا من قوة في القضية وسنطالب بالتحقيق بكيفية دفع فدية الـ14 مليون دولار لاخلاء سبيله".