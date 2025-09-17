Sep 17, 2025 7:01 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

قطع طريق دمشق السويداء من قبل عشائر البدو رفضاً للإتفاق الأخير الذي اعلنت عنه الحكومة المؤقتة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o