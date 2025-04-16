Apr 16, 2025 8:18 PMClock
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قطع اوتوستراد الرئيس لحود باتجاه الكرنتينا بسبب اشغال مقابل سيتي سنتر وتحويل السير باتجاه العدلية والشيفروليه

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