Apr 30, 2025 3:44 PMClock
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قطع الطريق العام في عاليه احتجاجاً على الأحداث التي تشهدها مدينة جرمانا السورية وزحمة سير في المحلة

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