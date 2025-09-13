9:54 AMClock
قطع السير مؤقتاً محلة برج ابو حيدر بسبب اعمال صيانة للطريق وتم تحويل السير الى طريق سليم سلام بيروت

