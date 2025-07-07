Jul 7, 2025 12:16 PMClock
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قطع السير عند أوتوستراد الشماع في صيدا - مسرب مجدليون حارة صيدا نزولًا بسبب حادثة إنقلاب شاحنة محملة بأسياخ حديد

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