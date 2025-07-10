Jul 10, 2025 11:39 AMClock
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قطع أوتوستراد البالما بالاتجاهين من قبل أصحاب "التوك توك" في طرابلس احتجاجًا على قرارات وزراة الداخلية بمنع سيرهم

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