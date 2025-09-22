8:06 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

قطر تُرحّب باعتراف 4 دول غربية كبرى بدولة فلسطينية: هذه الخطوة تُسهم في تحقيق سلام عادل وشامل ودائم في المنطقة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o