Apr 27, 2025 3:14 PMClock
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قطر تجدد دعمها للبنان وتؤكد ضرورة الالتزام بوقف النار

اختتم  وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة زيارته الى العاصمة القطرية بلقاء مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني.

وقالت وزارة  الخارجية القطرية في بيان: "استقبل معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري اليوم وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة الموجود في الدوحة. وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها وآخر المستجدات في لبنان، بالإضافة الى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وجدد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال المقابلة موقف دولة قطر الداعم للبنان، ووقوفها باستمرار الى جانب الشعب اللبناني الشقيق، كما اكد ضرورة التزام الاطراف الكامل بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وانسحاب قوات الاحتلال الاسرائيلي من جميع الاراضي اللبنانية".

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