استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام بعد ظهر اليوم في السرايا وفدا من حملة أصدقاء المعتقل جورج عبدالله ضم النواب : اسامة سعد ، اسعد ضرغام ، نزيه البزري، وجيمي جبور الذي أوضح بعد اللقاء ؛ وضعنا دولة الرئيس في اجواء التطورات القضائية في ملف الاسير جورج عبدالله في فرنسا .

وطالبنا الحكومة اللبنانية عبر الرئيس سلام بإيلاء اهتمام كامل بملف المواطن اللبناني جورج عبدالله الاسير منذ ٤١ عاما في السجون الفرنسية والذي أنهى محكوميته منذ زمن بعيد ، واليوم مسألة الإفراج عنه هي مسألة ادارية ولها علاقة باجندة سياسية او ظروف سياسية معينة ، لذلك نحن نطالب الحكومة بإيلاء الملف اهتماما كافيا لكي يصار إلى مطالبة السلطات الفرنسية بتسليم جورج وعودته الى وطنه ليكمل حياته مع عائلته ، ووعد دولة الرئيس سلام بمراجعة السلطات الفرنسية ومتابعة الملف .