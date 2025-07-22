Jul 22, 2025 8:27 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

قصف مدفعي اسرائيلي استهدف صباحاً جبل سدانة جنوب بلدة شبعا

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o