صدر عن قسم رشميّا في إقليم عاليه الكتائبي البيان التالي:

"أهلنا الكرام في رشميّا،

تحية محبة وتقدير،

يؤكد إقليم عاليه وقسم رشميّا في حزب الكتائب اللبنانية أن موقفنا كان وسيبقى دائماً إلى جانب أهلنا وعائلاتنا الرشماوية الكريمة. وبناءً عليه، نعلن بوضوح أننا لا نتدخل ولا ندعم أي مرشح أو أي لائحة في الانتخابات البلدية والاختيارية المقبلة في بلدة رشميّا.

نحن نحترم خصوصية بلدتنا وعائلاتنا العزيزة، ونؤمن أن أبناء رشميّا هم الأحرص والأجدر باتخاذ القرار الذي يرونه مناسباً لمصلحة بلدتهم ومستقبلها. خيار العائلات الرشماوية هو خيارنا، ونحن نقف خلفهم، داعمين قرارهم الحر بكل احترام وثقة.

كما نؤكد أن أي أقوال أو أحاديث أو شائعات تُنسب إلينا أو إلى قسم رشميّا حول دعم أي مرشح أو لائحة هي عارية عن الصحة ومرفوضة كلياً، ولا تعبّر عن موقفنا الرسمي الواضح والثابت.

نجدد تأكيدنا أن الكتائب اللبنانية – إقليم عاليه وقسم رشميّا يلتزمان الحياد التام في هذا الاستحقاق البلدي، ويضعان ثقتهما الكاملة بالعائلات الرشماوية وبحسّهم الوطني والاجتماعي.

نتمنى من القلب التوفيق لجميع المرشحين، ونأمل أن تكون هذه الانتخابات مناسبة لتعزيز الوحدة والتعاون لما فيه خير رشميّا وأهلها الطيبين".