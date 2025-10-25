تنفيذا لتوصيات المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل والذي دعا فيه اللبنانيين الغير مقيمين الى البدء بالتسجيل وبكثافة قبل انتهاء المهلة المحددة في العشرين من الشهر المقبل للانتخابات القادمة،

عقد قسم تورونتو الكتائبي اجتماعا بحضور رئيس اقليم كندا الكتائبي الرفيق كبريال الغفري، ورئيس مكتب الإعلام والتواصل في الهيئة الاغترابية الكتائبية الرفيق كميل سعادة، ورئيس قسم تورونتو الكتائبي الرفيق بيار أبي راشد والهيئة التنفيذية في القسم

تم بحث كيفية تشجيع اللبنانيين في تورونتو والجوار ومساعدتهم على تسجيل أسمائهم لهذا الاستحقاق الذي يؤمل منه استحواذ الأحزاب السيادية على الاكثرية في البرلمان اللبناني.

وفي نهاية الاجتماع تم تشكيل لجان ومجموعات اتصال لمتابعة تنفيذ مضمون هذا اللقاء.