3:22 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

قسد: نمد يدنا للحوار من أجل سوريا آمنة ومستقرة لكننا في الوقت نفسه مستعدون لاتخاذ كل ما يلزم للدفاع عن أمن شعبنا

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o