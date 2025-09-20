Sep 20, 2025 6:44 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

قسد تقول إنها أوقعت "إصابات مؤكدة" في صفوف الجيش السوري بعد أن استهدفها بطائرة مسيرة في ريف حلب شمالي البلاد

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o