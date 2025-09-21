10:39 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

قسد تحمّل قوات الحكومة السورية مسؤولية مقتل سبعة مدنيين وإصابة أربعة آخرين نتيجة قصف مدفعي على قرية أم تينا في ريف دير حافر شرق حلب

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o