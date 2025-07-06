احتفلت قرطبا بعيد مار تادي (تداوس الرسول) في الكنيسة الأثرية التي تحمل اسمه وذلك بدعوة من كاهن رعية قرطبا المتقدم في الكهنة الخوري شربل شليطا. وقد احتفل بالذبيحة الإلهية رئيس جامعة سيدة اللويزة الأب بشارة الخوري يحيط به الأبوان شربل شليطا وإيلي صقر، بمشاركة حشد من المؤمنين.

وبعد الإنجيل المقدس ألقى الأب الخوري عظة روحية تحدث عن تعلّق أبناء قرطبا منذ أجيال وأجيال بهذا الرسول القديس الذي إختاره الروح القدس الرسول الثاني عشر بدلًا من يهوذا الإسخريوطي الذي أسلم يسوع المسيح.

وقال: أهلنا يا رب أن نحيي ذكرى مار تادي الغيور الذي أرسلته مزودًا بمحبتك وأهلنا نظيره لنقوم بالرسالة الموكولة الى كل واحد منّا.