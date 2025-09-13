بدأت قرطبا احتفالاتها بعيد ارتفاع الصليب مساء أمس، بقداس احتفل به الخوري شربل شليطا والخوري روني بوغاريوس على قمة جبل الصليب قمة الشهداء "ابطال قرطبا" بمشاركة أبناء البلدة والجوار، وعائلات أبناء قرطبا شهداء ٤ آب، الذين أضاؤوا المجسم الذي يخلد ذكراهم بالشموع والنار.

ومساء اليوم يُقام قداس عشية العيد في كاتدرائية مار الياس الرعائية الساعة السادسة مساء، تليه مسيرة بالصليب في شوارع البلدة ثم عشاء قروي في ساحتها.